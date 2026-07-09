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Nach Roter Karte

Gegen England-Kicker! Dieses Mal greift FIFA durch

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.07.2026 19:05
Hiobsbotschaft für die „Three Lions“ vor dem Duell gegen Norwegen!
Hiobsbotschaft für die „Three Lions“ vor dem Duell gegen Norwegen!(Bild: EPA/JOSE MENDEZ)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Hiobsbotschaft für England und Teamchef Thomas Tuchel vor dem WM-Viertelfinale gegen Norwegen (Samstag ab 23 Uhr im sportkrone.at-Liveticker). Jarell Quansah wird nach seiner Roten Karte gegen Mexiko für gleich zwei Spiele gesperrt und wäre erst in einem möglichen WM-Finale wieder spielberechtigt. 

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Dieses Mal greift die FIFA durch! Nach der Aufregung rund um die aufgehobene Rotsperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun zeigt man gegen England-Kicker Quansah keine Gnade.

Auch im Halbfinale gesperrt
Der Verteidiger wird für zwei Spiele gesperrt und verpasst damit nicht nur das WM-Viertelfinale seiner „Three Lions“ gegen Norwegen, sondern auch ein mögliches Halbfinale. England-Coach Tuchel könnte erst im Finale wieder mit dem Leverkusen-Legionär planen. 

Quansah musste nach einem harten Einsteigen gegen Mexiko-Verteidiger Jesus Gallardo vom Platz. Die Disziplinarkommission der FIFA hat sich den Fall nun genauer angeschaut und entschieden, den Engländer für zwei Spiele zu sperren. 

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