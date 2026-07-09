7-jähriges Mädchen stirbt bei Zahnarztbesuch

Familie zweifelt an Korrektheit des Eingriffs

Der Tod des jungen Mädchens warf einige Fragen auf. Der Anwalt von Elas Familie äußerte Bedenken hinsichtlich der Durchführung von Allergietests und Untersuchungen, bevor die Kleine behandelt wurde. Ihre Familie möchte zudem wissen, wie viel Narkosemittel verwendet wurde und ob, wie es die türkischen medizinischen Vorschriften vorschreiben, während des gesamten Eingriffs ein qualifizierter Anästhesist anwesend war.