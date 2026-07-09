„Unvorhersehbar“
7-jähriges Mädchen stirbt bei Zahnarztbesuch
Einem siebenjährigen Mädchen aus der Türkei sollten bei einem einzigen Zahnarztbesuch gleich acht Zahnfüllungen eingesetzt werden. Bei dem Termin wurde sie unter Vollnarkose gesetzt. Plötzlich hörte das Herz des Mädchens auf, zu schlagen.
Die siebenjährige Ela musste sich einer großen Kariesbehandlung unterziehen. Vermutlich, um ihr mehrere einzelne Besuche zu ersparen, sollten am 3. Juli gleich acht Löcher auf einmal behandelt werden.
Tod auf Behandlungstisch
Um dem jungen Mädchen Schmerzen zu ersparen, entschieden die Ärzte zudem, sie unter Vollnarkose zu behandeln, wie „The Sun“ berichtete. Diese Entscheidung stellte sich als folgenschwerer Fehler heraus. Denn während der Operation erlitt Ela auf einmal einen Herzstillstand. Das medizinische Personal versuchte noch, das Mädchen wiederzubeleben, doch ihre Bemühungen blieben ohne Erfolg. Die Siebenjährige starb noch auf dem Behandlungsstuhl.
Familie zweifelt an Korrektheit des Eingriffs
Der Tod des jungen Mädchens warf einige Fragen auf. Der Anwalt von Elas Familie äußerte Bedenken hinsichtlich der Durchführung von Allergietests und Untersuchungen, bevor die Kleine behandelt wurde. Ihre Familie möchte zudem wissen, wie viel Narkosemittel verwendet wurde und ob, wie es die türkischen medizinischen Vorschriften vorschreiben, während des gesamten Eingriffs ein qualifizierter Anästhesist anwesend war.
„Alle Protokolle wurden eingehalten“
Das private Krankenhaus, in dem der Eingriff stattfand, erklärte in einer Stellungnahme, dass „alle medizinischen Protokolle eingehalten wurden“ und bezeichnete den Herzstillstand als „unvorhersehbare Komplikation“.
Autopsie soll Antworten liefern
Eine Autopsie soll Klarheit über die genaue Todesursache liefern. Naim Senyurt, Präsident der Zahnärztekammer von Isparta, sagte, die Justizbehörden und die zuständigen Institutionen hätten bereits Ermittlungen eingeleitet. Ela war erst in der zweiten Klasse und turnte leidenschaftlich gern mit ihren beiden Geschwistern.
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