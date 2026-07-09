Die Rückkehr des Dynamikers zum GAK ist perfekt

Einer der erfolgreichen Winterverstärkungen dockt nun fix bei den Grazer Rotjacken an. Leon Klassen unterschrieb bis 2029.
Beim dritten Anlauf hat’s geklappt! Mit Franz Stolz (Genua), Mathias Olesen (Greuther Fürth) und Leon Klassen (Darmstadt) sind Tino Wawra im Winter Leihgeschäfte gelungen, die sich als Volltreffer erwiesen und dem GAK den Klassenerhalt gesichert haben. Bei Stolz und Olesen sind die Roten wegen einer Fix-Verpflichtung abgeblitzt – in Darmstadt, beim deutschen Zweitligsten, aber hatte der GAK-Sportchef Erfolg: „Leon Klassen ist wieder bei uns. Diesmal fix.“ Er unterschreibt bis 2029.
Am Donnerstag war Leon bereits in Graz, am Samstag soll er im Testspiel gegen Kapfenberg im Trainingszentrum Weinzödl (17 Uhr) spielen. Und der 26-jährige Deutsch-Russe ist „voll im Saft“ – zuletzt hatte ihn Darmstadt-Coach Kohfeldt beim 12:0-Test gegen Arheilgen in der Startelf.
Wawra ist sehr zufrieden mit der Verpflichtung von „Weltenbummler“ Klassen, der bei 1860 München, WSG Tirol, Spartak Moskau, Lyngby Kopenhagen und Darmstadt war: „Mit ihm haben wir einen starken Linksfuß, der gezeigt hat, dass er auf der Außenbahn mit Dynamik, Spielwitz und Laufbereitschaft Gegnern richtig weh tun kann.“
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