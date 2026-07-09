Die Rückkehr des Dynamikers zum GAK ist perfekt

Beim dritten Anlauf hat’s geklappt! Mit Franz Stolz (Genua), Mathias Olesen (Greuther Fürth) und Leon Klassen (Darmstadt) sind Tino Wawra im Winter Leihgeschäfte gelungen, die sich als Volltreffer erwiesen und dem GAK den Klassenerhalt gesichert haben. Bei Stolz und Olesen sind die Roten wegen einer Fix-Verpflichtung abgeblitzt – in Darmstadt, beim deutschen Zweitligsten, aber hatte der GAK-Sportchef Erfolg: „Leon Klassen ist wieder bei uns. Diesmal fix.“ Er unterschreibt bis 2029.