Ab 22 Uhr LIVE: Frankreich spielt gegen Marokko

Die „Löwen vom Atlas“ waren vor vier Jahren in Katar mit dem erstmaligen Halbfinal-Einzug einer afrikanischen Mannschaft die Sensation des Turniers und wollen vier Jahre vor der Heim-WM weiter Geschichte schreiben. Bewerkstelligen soll das Mohamed Ouahbi. Der 49-Jährige hatte Marokko im Vorjahr zum Titel bei der U20-WM geführt und war erst im März kurzfristig befördert worden. In den zehn Spielen unter Ouahbi und seinem Assistenten, dem beim LASK glücklosen Portugiesen Joao Sacramento, ist Marokko mit sechs Siegen und vier Unentschieden noch ungeschlagen. Ein weiterer Erfolg würde den zweiten Halbfinal-Einzug hintereinander und nächsten Dienstag ein Duell gegen Spanien oder Belgien bringen.