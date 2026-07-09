Müssen in Wien Männer bald fürs Pinkeln zahlen?

Der Wiener Stadtpark, ein ganz normaler Tag: Melanie G. ist mit einem männlichen Freund unterwegs, beide müssen aufs Klo. Er geht zum Urinal, kostenlos. Sie muss für die WC-Kabine 50 Cent hinlegen. Ein Erlebnis, das die Wienerin nicht mehr losgelassen hat – und das jetzt vor Gericht landet.