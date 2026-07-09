Müssen in Wien Männer bald fürs Pinkeln zahlen?

Nach dem Platzen der Schlichtung eskaliert der Klo-Streit in Wien: Melanie G. zieht vor Gericht, weil Frauen fürs WC zahlen müssen. Ihre Anwältin erklärt der „Krone“, warum es für die Stadt teuer werden könnte – und was mit dem Schadenersatz geplant ist.
Der Wiener Stadtpark, ein ganz normaler Tag: Melanie G. ist mit einem männlichen Freund unterwegs, beide müssen aufs Klo. Er geht zum Urinal, kostenlos. Sie muss für die WC-Kabine 50 Cent hinlegen. Ein Erlebnis, das die Wienerin nicht mehr losgelassen hat – und das jetzt vor Gericht landet.
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