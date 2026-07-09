Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Klage gegen Stadt

Müssen in Wien Männer bald fürs Pinkeln zahlen?

Wien
09.07.2026 18:15
Für das Rathaus rücken die öffentlichen Klos in den Fokus.
Für das Rathaus rücken die öffentlichen Klos in den Fokus.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Nach dem Platzen der Schlichtung eskaliert der Klo-Streit in Wien: Melanie G. zieht vor Gericht, weil Frauen fürs WC zahlen müssen. Ihre Anwältin erklärt der „Krone“, warum es für die Stadt teuer werden könnte – und was mit dem Schadenersatz geplant ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Wiener Stadtpark, ein ganz normaler Tag: Melanie G. ist mit einem männlichen Freund unterwegs, beide müssen aufs Klo. Er geht zum Urinal, kostenlos. Sie muss für die WC-Kabine 50 Cent hinlegen. Ein Erlebnis, das die Wienerin nicht mehr losgelassen hat – und das jetzt vor Gericht landet.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.07.2026 18:15
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
19° / 27°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
18° / 27°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
17° / 27°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
17° / 27°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
17° / 28°
Symbol wolkig
Top 3
Mehr Wien
Sport Tv Logo
Derby weckt Erinnerung
Auch ohne Trumps Anruf: „Das passiert nicht mehr!“
Krone Plus Logo
Klage gegen Stadt
Müssen in Wien Männer bald fürs Pinkeln zahlen?
Das ist der Grund
Hofer stellt Lebensmittel-Zustellung in Wien ein
„Mehrfach-Besuche“
Einbruchserie in Wien: Täter nach 70 Coups gefasst
Versprach ein Treffen
Betrüger lockte Opfer mit Pop-Band OneRepublic
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine