Lungenfibrose: Viele rettet nur Transplantation

Drei bis fünf Jahre dauert es mitunter, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Wertvolle Zeit, die Patienten mit Lungenfibrose, einer Form der interstitiellen Lungenerkrankungen (ILD), im Kampf gegen die Krankheit verloren geht. Nur mit gezielter Therapie lässt sich allerdings das Fortschreiten des Leidens verlangsamen und eine Lungentransplantation hintanstellen. Lesen Sie, auf welche Anzeichen Sie achten sollten.