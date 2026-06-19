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Wie bei Mette-Marit

Lungenfibrose: Viele rettet nur Transplantation

Gesund Konkret
19.06.2026 14:41
Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat aufgrund schwerer Lungenfibrose ein neues Organ ...
Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat aufgrund schwerer Lungenfibrose ein neues Organ erhalten.(Bild: Krone-Collage/Viennareport, stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Bei Lungenfibrose kommt es zu Entzündung und Vernarbung des Lungengewebes. Die Diagnose kann schwierig sein, insbesondere im Frühstadium der Krankheit. Dabei wäre das rasche Erkennen wichtig für die gezielte Therapie, sonst droht eine Organtransplantation wie bei Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit.

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Drei bis fünf Jahre dauert es mitunter, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Wertvolle Zeit, die Patienten mit Lungenfibrose, einer Form der interstitiellen Lungenerkrankungen (ILD), im Kampf gegen die Krankheit verloren geht. Nur mit gezielter Therapie lässt sich allerdings das Fortschreiten des Leidens verlangsamen und eine Lungentransplantation hintanstellen. Lesen Sie, auf welche Anzeichen Sie achten sollten.

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