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Radfahren hoch über den Dächern von Graz!

Radkrone
09.07.2026 16:56
Heinz Kaltschmidt ist verantwortlich für die Rad- und Wandertouren der Region Graz.
Heinz Kaltschmidt ist verantwortlich für die Rad- und Wandertouren der Region Graz.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Wie auf einem Balkon rund um den Grazer Hausberg: Die „Radkrone“ war mit Heinz Kaltschmidt, dem Radverantwortlichen der Region Graz, auf einer E-Bike-Tour unterwegs, die selbst Steirer überraschen dürfte. 

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Die Panorama Tour 737 umrundet den Schöckl auf ruhigen Straßen, eröffnet ständig neue Ausblicke auf die pulsierende steirische Landeshauptstadt, das Grazer Bergland und weit darüber hinaus.

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