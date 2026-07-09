Radfahren hoch über den Dächern von Graz!

Wie auf einem Balkon rund um den Grazer Hausberg: Die „Radkrone“ war mit Heinz Kaltschmidt, dem Radverantwortlichen der Region Graz, auf einer E-Bike-Tour unterwegs, die selbst Steirer überraschen dürfte.
Die Panorama Tour 737 umrundet den Schöckl auf ruhigen Straßen, eröffnet ständig neue Ausblicke auf die pulsierende steirische Landeshauptstadt, das Grazer Bergland und weit darüber hinaus.
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