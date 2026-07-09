Austrias Vorteil? „Schneller als in Deutschland!“

Austrias Neuzugang Jonas Feddersen will bei den Profis rasch den Anschluss finden. Der „Krone“ verriet er, welchen Vorteil Österreich gegenüber Deutschland hat – und von welchen Dortmundern er sich einiges abschauen konnte.
„Ich komme aus Dortmund, das ist jetzt nicht die schönste Stadt. Da ist Wien schon eine Steigerung. Ich war bereits in der City, an der Donau, genieße auswärts gerne auch einmal ein gutes Steak oder einen leckeren Burger. Vor und nach den Einheiten verbringe ich viel Zeit am Trainingsgelände. Ich wurde sehr gut aufgenommen, es macht richtig Spaß hier“, schildert Jonas Feddersen seine ersten Eindrücke.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.