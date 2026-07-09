Austrias Vorteil? „Schneller als in Deutschland!“

„Ich komme aus Dortmund, das ist jetzt nicht die schönste Stadt. Da ist Wien schon eine Steigerung. Ich war bereits in der City, an der Donau, genieße auswärts gerne auch einmal ein gutes Steak oder einen leckeren Burger. Vor und nach den Einheiten verbringe ich viel Zeit am Trainingsgelände. Ich wurde sehr gut aufgenommen, es macht richtig Spaß hier“, schildert Jonas Feddersen seine ersten Eindrücke.