Wolfsabschuss: Offizielle Zahlen werfen Fragen auf

Die Zahl sorgte für Aufsehen: „Allein im vergangenen Monat (Mai 2026, Anm. der Redaktion) gab es mehr als 20 Wolfsrisse und Verdachtsfälle in der Steiermark“, verlautbarte Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) am 16. Juni auf Facebook (siehe unten). Die Botschaft dahinter war klar: Der Wolf werde zunehmend zum Problem für die Landwirtschaft, ein Systemwechsel sei notwendig.