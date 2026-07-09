Österreich ist seit Kaltem Krieg Spionage-Hotspot

Wer aufflog, ging durch die Hölle

Jedenfalls war Spionage keine ungefährliche Tätigkeit. Bei Enttarnung konnte einem Informanten eine mehrjährige Haft bis hin zur Todesstrafe drohen, je nach Land, in dem er spionierte. Einer Verurteilung gingen teils monatelange Verhöre voraus. „Die Spionageabwehrdienste waren natürlich daran interessiert, was er geliefert hatte, mit wem er kooperiert hatte, wie sein ,Arbeitgeber‘ dabei vorgegangen war. Manche enttarnten Spione wurden im Zuge dieser Untersuchungen auch ,umgedreht‘ und zur Spionage gegen den anderen Dienst eingesetzt – natürlich mit doppeltem Risiko“, schildert der Wissenschaftler. Im Wien der frühen 1950er-Jahre hätte etwa das Aufschreiben und Weitergeben sowjetischer Autokennzeichen die Verhaftung durch das sowjetische Ministerium für Staatssicherheit und ein Todesurteil wegen Spionage zur Folge haben können.