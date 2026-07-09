Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Erwachsene

Kommission rät nicht mehr zur Corona-Basisimpfung

Wissen
09.07.2026 20:25
Die Ständige Impfkommission in Deutschland hat ihre Empfehlungen für die Covid-Impfung geändert.
Die Ständige Impfkommission in Deutschland hat ihre Empfehlungen für die Covid-Impfung geändert.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die bisherige Empfehlung zur Corona-Grundimpfung gilt nicht mehr. Auffrischungen sind nur mehr ab 75 Jahren vorgesehen. Das deutsche Robert-Koch-Institut teilte mit, dass die meisten Erwachsenen ohnehin eine ausreichende Immunität hätten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Empfehlung für eine Basisimpfung gegen Covid-19 geändert. Denn mittlerweile verfügten mehr als 95 Prozent der Erwachsenen nach Infektionen oder Impfungen über eine breite Immunität. Diese schütze gesunde Erwachsene in der Regel gut vor schweren Krankheitsverläufen, wie die „Zeit“ berichtete.

Empfehlung für Erwachsene aufgehoben
Bislang hatte die Kommission für eine Basisimmunität mindestens drei Kontakte mit dem Coronavirus durch Impfungen oder Infektionen empfohlen. Das gelte nun nicht mehr. Auch für „Frauen im gebärfähigen Alter“ und für Schwangere ohne Grunderkrankung oder Schwangerschaftskomplikationen ist die Empfehlung aufgehoben.

Lesen Sie auch:
Im März wurde in Wien für mehr Aufmerksamkeit für ME/CFS demonstriert.
Genetisches Wirrwarr
Wiener Forscher will „Blackbox“ ME/CFS knacken
08.07.2026
ME/CFS, Long Covid
So soll diesen Patienten jetzt geholfen werden
26.06.2026
Neue Studie aus Wien
Corona-Impfung wirkt ab diesem Alter überraschend
06.04.2026

Die Kommission begründete die Änderung auch damit, dass es nach dem Ende der Pandemie weitaus weniger Todesfälle und Spitaleinweisungen gegeben habe. 

Auffrischung für „gefährdete Gruppen“ dennoch empfohlen
Für besonders gefährdete Gruppen hält die Ständige Impfkommission dennoch an einer jährlichen Auffrischimpfung fest. Diese solle im Spätsommer oder Frühherbst erfolgen und gilt nun für Menschen ab 75 Jahren, statt bislang ab 60. Auch sollen Menschen mit Grunderkrankungen, Bewohner und Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und medizinisches Personal, das etwa auf Intensivstationen arbeitet, nicht auf die Auffrischungsimpfung verzichten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
09.07.2026 20:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
129.231 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
99.604 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
90.188 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1808 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1190 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1077 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Wissen
Für Erwachsene
Kommission rät nicht mehr zur Corona-Basisimpfung
Geheime „Zweitjobs“
Österreich ist seit Kaltem Krieg Spionage-Hotspot
Neue Studie zeigt:
Diese Abnehmmedikamente sind am wirksamsten
Experten warnen:
15 Prozent der Kinder sind bereits psychisch krank
Greenpeace-Studie
Könnte die EU für die Asbest-Schäden aufkommen?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf