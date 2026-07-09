Kommission rät nicht mehr zur Corona-Basisimpfung

Auffrischung für „gefährdete Gruppen“ dennoch empfohlen

Für besonders gefährdete Gruppen hält die Ständige Impfkommission dennoch an einer jährlichen Auffrischimpfung fest. Diese solle im Spätsommer oder Frühherbst erfolgen und gilt nun für Menschen ab 75 Jahren, statt bislang ab 60. Auch sollen Menschen mit Grunderkrankungen, Bewohner und Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und medizinisches Personal, das etwa auf Intensivstationen arbeitet, nicht auf die Auffrischungsimpfung verzichten.