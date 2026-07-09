Kommission rät nicht mehr zur Corona-Basisimpfung

Die bisherige Empfehlung zur Corona-Grundimpfung gilt nicht mehr. Auffrischungen sind nur mehr ab 75 Jahren vorgesehen. Das deutsche Robert-Koch-Institut teilte mit, dass die meisten Erwachsenen ohnehin eine ausreichende Immunität hätten.
Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Empfehlung für eine Basisimpfung gegen Covid-19 geändert. Denn mittlerweile verfügten mehr als 95 Prozent der Erwachsenen nach Infektionen oder Impfungen über eine breite Immunität. Diese schütze gesunde Erwachsene in der Regel gut vor schweren Krankheitsverläufen, wie die „Zeit“ berichtete.
Empfehlung für Erwachsene aufgehoben
Bislang hatte die Kommission für eine Basisimmunität mindestens drei Kontakte mit dem Coronavirus durch Impfungen oder Infektionen empfohlen. Das gelte nun nicht mehr. Auch für „Frauen im gebärfähigen Alter“ und für Schwangere ohne Grunderkrankung oder Schwangerschaftskomplikationen ist die Empfehlung aufgehoben.
Die Kommission begründete die Änderung auch damit, dass es nach dem Ende der Pandemie weitaus weniger Todesfälle und Spitaleinweisungen gegeben habe.
Auffrischung für „gefährdete Gruppen“ dennoch empfohlen
Für besonders gefährdete Gruppen hält die Ständige Impfkommission dennoch an einer jährlichen Auffrischimpfung fest. Diese solle im Spätsommer oder Frühherbst erfolgen und gilt nun für Menschen ab 75 Jahren, statt bislang ab 60. Auch sollen Menschen mit Grunderkrankungen, Bewohner und Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und medizinisches Personal, das etwa auf Intensivstationen arbeitet, nicht auf die Auffrischungsimpfung verzichten.
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