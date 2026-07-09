Aufstellungen! WM-Kracher Frankreich gegen Marokko

Die WM geht in ihre heiße Phase! Favorit Frankreich muss sich am Weg zum ersehnten Titel mit Geheimfavorit Marokko messen (ab 22 Uhr – hier in Liveticker). Mittlerweile haben beide Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben.
Hier die Aufstellung von Frankreich:
Hier die Aufstellung von Marokko:
Auf dem Papier war Frankreich wohl schon vor der WM absoluter Titelfavorit. Mit den bisherigen Auftritten hat man diesen Status durchaus untermauern können – wenngleich man gegen Paraguay ein paar Schwierigkeiten hatte.
Und dennoch darf man den heutigen Gegner nicht unterschätzen. Denn Marokko hat es nicht nur 2022 als erstes afrikanisches Team in ein WM-Halbfinale geschafft, sondern auch bei dieser Endrunde unter Beweis gestellt, dass man ein unangenehmer Gegner sein und auch Favoriten zu Fall bringen kann.
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