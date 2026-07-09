Manche mögen’s laut: JBLs Xtreme 5 im Test

Wer dezente Auftritte bevorzugt, ist bei JBLs Xtreme-Serie falsch. Auch die fünfte Generation des portablen Bluetooth-Lautsprechers bevorzugt es laut und liefert damit das nötige Rüstzeug für alle Partysüchtigen – drinnen wie draußen. Für gute Laune dürfte also gesorgt sein, wären da im Vergleich zur Vorgängergeneration nicht zwei kleine Mankos …