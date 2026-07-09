Blitz in Stacheldraht: Brandstellen auf 500 Metern

Brandstellen auf 500 Metern, ein Waldbrand, lange Anfahrten für die Feuerwehren aus Kärnten und der Steiermark und kein Wasser auf der Alm: Einige Herausforderungen hatten die Wehren am Donnerstag zu meistern.
Ein Blitz hatte in einen Stacheldrahtzaun auf der Kranawetthöhe eingeschlagen, den Draht durchtrennt und ob seiner enormen Hitze von bis zu 30.000 Grad für Brandstellen auf etwa 500 Meter Länge gesorgt.
Die Feuerwehren Metnitz, Grades, St. Salvator, Zeltschach sowie Steirisch und Kärntnerisch Laßnitz wurden zu diesem Waldbrand alarmiert. Eine besondere Herausforderung stellte die Lage des Einsatzortes auf etwa 1800 Metern Seehöhe dar. Die Anfahrt der Feuerwehr Metnitz dauerte knapp eine Stunde.
Weil es auf der Alm kein Wasser gibt, musste das gesamte Löschwasser mit Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle transportiert werden.
Der Waldbrand konnte trotz der Herausforderungen schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden.
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