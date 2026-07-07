„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus

Nach Begnadigung in der Startelf

Vor der Partie hatte es mächtig Aufregung gegeben. Trotz seiner Roten Karte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina durfte Balogun gegen Belgien spielen und stand auch in der Startelf. Nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Chef Gianni Infantino war die Rot-Sperre zur Bewährung ausgesetzt worden. Dies löste bei Fans und Experten Ärger und Fassungslosigkeit aus.