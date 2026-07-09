Pensionist gibt Platz im Zug nicht auf: Strafe!

Der Fall klingt wie unsere beliebte „Krone“-Serie „Heiteres Bezirksgericht“, hat sich aber genau so vor Kurzem in Kärnten abgespielt! Dr. X ist zwar schon seit acht Jahren in Pension, den natürlich längst abgelaufenen Justiz-Dienstausweis hat der Kärntner aber noch immer bei sich und zückt ihn auch gerne.