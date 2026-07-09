Pensionist gibt Platz im Zug nicht auf: Strafe!

Wann ist ein Platz im Zug reserviert? Nicht immer ist dies ausgewiesen, denn die Sitze können auch kurzfristig noch gebucht werden. In Kärnten setzte sich ein Pensionist – ausgerechnet ein ehemaliger Justizmitarbeiter – auf einen vermeintlich freien Platz. Und das kommt ihn teuer zu stehen.
Der Fall klingt wie unsere beliebte „Krone“-Serie „Heiteres Bezirksgericht“, hat sich aber genau so vor Kurzem in Kärnten abgespielt! Dr. X ist zwar schon seit acht Jahren in Pension, den natürlich längst abgelaufenen Justiz-Dienstausweis hat der Kärntner aber noch immer bei sich und zückt ihn auch gerne.
Allerdings beeindruckte dieser bei der Fahrt nach Wien niemanden, stattdessen gab’s ein Gerichtsverfahren wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Was war geschehen?
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