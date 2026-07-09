Spendenaktion für die Feueropfer vom Vögelsberg

Einer jungen Familie mit zwei Klinkindern blieb nur das Leben, als in der Nacht auf Mittwoch am Vögelsberg über Wattens im Tiroler Unterinntal ihr Haus bis auf die Grundmauern abbrannte. Jetzt helfen die Wattener Jungbauern mit einer Spendenaktion.
In der Nacht auf Mittwoch verlor eine vierköpfige Familie am Vögelsberg über Wattens bei einem Feuerinferno nicht nur ihr Haus, sondern ihr gesamtes Hab und Gut. Die Familie mit einem einjährigen und einem zweijährigen Kind steht auf einen Schlag vor dem Nichts.
Finanzielle Sofortmaßnahme
Jetzt haben die Jungbauern Wattens eine Spendenaktion für die Familie gestartet. „Die Aktion findet in Abstimmung mit den Opfern statt, wir wollen unsere Solidarität zeigen“, sagt Jungbauernobmann Luca Stöger. „Die Familie soll eine finanzielle Soforthilfe erhalten“, so der Vereinsobmann.
Brandursache nicht mehr zu klären
Was das Flammeninferno auslöste, bleibt wohl für immer unklar. Aufgrund der fortgeschrittenen Zerstörung durch das Brandgeschehen und des notwendigen Abbruchs des Objekts konnte die Brandursache nicht geklärt werden, hieß es seitens der Polizei.
Gespendet werden kann direkt auf das Girokonto AT 88 3632 2000 0731 8140 oder via PayPal unter dem Link paypal.me/SpendeVoegelsberg.
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