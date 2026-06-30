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Merkelzellkarzinom

Wie bei Jazz Gitti: Kleiner Knoten ist böser Krebs

Gesund Konkret
30.06.2026 12:55
Das Merkelzellkarzinom beginnt als unscheinbarer Knoten, ist aber ein hochgefährlicher Tumor. ...
Das Merkelzellkarzinom beginnt als unscheinbarer Knoten, ist aber ein hochgefährlicher Tumor. Jazz Gitti hatte Glück, dass sie die Hautveränderung rasch abklären ließ.(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart, Zarfl (realistisch KI-generiert))
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Was bei Jazz Gitti (80) wie ein „Gerstenkorn“ am Ellenbogen wirkte, entpuppte sich als hochgefährliches Merkelzellkarzinom. Das Tückische an diesem Tumor: Er wächst schnell, wird oft verkannt und mitunter erst entdeckt, wenn er gestreut hat. Ein Arzt der Hautklinik Graz erklärt, welche Anzeichen man unbedingt beachten sollte.

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Die gute Nachricht zuerst: Die Sängerin wurde bereits operiert, weitere Eingriffe sowie eine Bestrahlung sind noch geplant. Die „Krone“ hat bei Dr. Maximilian Zarfl, LKH-Universitätsklinik für Dermatologie, Graz, nachgefragt, warum das Merkelzellkarzinom so gefährlich ist und wie es um die Chancen auf Heilung steht.

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