Wie bei Jazz Gitti: Kleiner Knoten ist böser Krebs

Was bei Jazz Gitti (80) wie ein „Gerstenkorn“ am Ellenbogen wirkte, entpuppte sich als hochgefährliches Merkelzellkarzinom. Das Tückische an diesem Tumor: Er wächst schnell, wird oft verkannt und mitunter erst entdeckt, wenn er gestreut hat. Ein Arzt der Hautklinik Graz erklärt, welche Anzeichen man unbedingt beachten sollte.