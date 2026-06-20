So hilft Tischtennis gegen Parkinson-Symptome

Zurück zu mehr Bewegung

Werner (78) ist von Beginn an dabei. Seine Diagnose bekam er vor zehn Jahren, das Zittern in den Händen begleitet ihn seither. „Ich habe früher viel Tischtennis gespielt. Nach einem Bericht über die Ping-Pong-Parkinson-WM in Deutschland wollte ich wieder anfangen. Beim Kauf eines neuen Schlägers kamen Dominik und ich ins Gespräch, auch über meine Krankheit und seinen Plan für dieses spezielle Training“, erzählt er.