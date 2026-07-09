„Und was will der jetzt?“ Was Melonis Mimik verrät

Italiens Premier Giorgia Meloni geht im Internet mit auffallend expressiver Mimik viral. Ihr Gesicht sagt dabei mehr, als es der Anstand etwa beim vergangenen NATO-Gipfel geboten hätte. Doch dahinter steckt Kalkül ...
Die Italiener lieben sie für ihre Art, Staatsmännern wie Trump oder Macron Abneigung, Begeisterung, Unverständnis und Genervtheit unverblümt zu vermitteln. Krone+ bringt die besten Bilder und zeigt, was Meloni uns damit sagen will.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.