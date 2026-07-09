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Komplette Stadt steht

Electric-Love-Besucher stecken in Mega-Stau fest

Salzburg
09.07.2026 19:26
Die Stadt Salzburg ist derzeit Stau-Herd.
Die Stadt Salzburg ist derzeit Stau-Herd.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Porträt von Nikolaus Klinger
Porträt von Philip Kirchtag
Von Elisa Torner , Nikolaus Klinger und Philip Kirchtag

Die Sperre der Salzburger Innenstadt für den Verkehr und die Baustelle auf der Autobahn A1 zwischen den Anschlussstellen Salzburg-Nord und Wallersee sorgt seit frühem Donnerstagnachmittag für Stress auf den Straßen. Viele Electric-Love-Besucher stecken auf dem Weg zum Festival fest.

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Die Anreise zum Electric Love Festival gestaltete sich in den Vorjahren immer reibungslos. Heuer müssen Besucher jedoch schwitzen, ob sie es pünktlich zu den Auftritten ihrer Stars am Salzburgring schaffen. Shuttlebusse stecken derzeit in der Stadt fest und kommen nicht zum Festivalgelände.

Ein Vorankommen ist derzeit schwer möglich.
Ein Vorankommen ist derzeit schwer möglich.(Bild: Google Maps)

Grund dafür dürfte schlichtweg eine Überlastung der Verkehrsrouten sein. An diesem Wochenende ist viel Urlauberverkehr unterwegs. In Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg beginnen die Ferien. Zusätzlich starten auch in vier deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande die Sommerferien.

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Auch das Ausweichen über die A1 funktionierte am Donnerstag mittelprächtig. Am frühen Nachmittag stand der Verkehr Richtung Wallersee aufgrund einer Baustelle still. 

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