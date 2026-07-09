Electric-Love-Besucher stecken in Mega-Stau fest

Die Sperre der Salzburger Innenstadt für den Verkehr und die Baustelle auf der Autobahn A1 zwischen den Anschlussstellen Salzburg-Nord und Wallersee sorgt seit frühem Donnerstagnachmittag für Stress auf den Straßen. Viele Electric-Love-Besucher stecken auf dem Weg zum Festival fest.
Die Anreise zum Electric Love Festival gestaltete sich in den Vorjahren immer reibungslos. Heuer müssen Besucher jedoch schwitzen, ob sie es pünktlich zu den Auftritten ihrer Stars am Salzburgring schaffen. Shuttlebusse stecken derzeit in der Stadt fest und kommen nicht zum Festivalgelände.
Grund dafür dürfte schlichtweg eine Überlastung der Verkehrsrouten sein. An diesem Wochenende ist viel Urlauberverkehr unterwegs. In Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg beginnen die Ferien. Zusätzlich starten auch in vier deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande die Sommerferien.
Der große Unterschied zu den Vorjahren, der das Verkehrschaos heuer explodieren lässt: Seit 1. Juli dürfen nicht mehr alle Kennzeichen durch die Stadt Salzburg fahren. Viele Urlauber werden deshalb auf umliegende Straßen umgeleitet, was nun zum Kollaps führen dürfte.
Auch das Ausweichen über die A1 funktionierte am Donnerstag mittelprächtig. Am frühen Nachmittag stand der Verkehr Richtung Wallersee aufgrund einer Baustelle still.
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