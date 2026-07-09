Nothing Ear 3a: Stöpsel mit Speicherplatz im Test

Die britische Elektronikmarke Nothing, hinter der OnePlus-Mitgründer Carl Pei steckt, buhlt mit einem neuen Paar geräuschunterdrückender True-Wireless-Stöpsel um Kundschaft. Um 100 Euro gibt es beim Nothing Ear 3a adaptive Geräuschunterdrückung, High-Res-Audio, große 12-Millimeter-Treiber und sogar einen kleinen internen Speicher direkt im Stöpsel.
Dieser ist 32 Megabyte groß – und dient als Ablage für Audionotizen und aufgezeichnete Anrufe. „Zwickt“ man zweimal in den Stängel der Ear 3a, startet die Aufnahmefunktion. Die aus Gründen des Urheberrechts maximal eine Minute langen Schnipsel werden dann in der Begleit-App abgelegt und können später durchsucht werden. Auch Anrufe können aufgenommen und (drei Monate kostenlos, dann als Bezahl-Abo) KI-transkribiert werden – hier gibt es jedoch noch eine wichtige Einschränkung.
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