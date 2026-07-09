Nothing Ear 3a: Stöpsel mit Speicherplatz im Test

Dieser ist 32 Megabyte groß – und dient als Ablage für Audionotizen und aufgezeichnete Anrufe. „Zwickt“ man zweimal in den Stängel der Ear 3a, startet die Aufnahmefunktion. Die aus Gründen des Urheberrechts maximal eine Minute langen Schnipsel werden dann in der Begleit-App abgelegt und können später durchsucht werden. Auch Anrufe können aufgenommen und (drei Monate kostenlos, dann als Bezahl-Abo) KI-transkribiert werden – hier gibt es jedoch noch eine wichtige Einschränkung.