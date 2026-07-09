Wiesberger bei Scottish Open in Führungsquintett

Bernd Wiesberger ist am Donnerstag hervorragend in die Scottish Golf-Open gestartet. Er führt das Feld in einem Quintett mit Rory McIlroy an.
Der Burgenländer absolvierte die erste Runde des für PGA-Spieler offenen Topturniers der DP-World-Tour in North Berwick mit 65 Schlägen, fünf unter Par.
Wiesberger glänzte mit sieben Birdies, verzeichnete aber auch zwei Bogeys. Für Sepp Straka begann die Generalprobe für die nächstwöchigen British Open mit einer 70 mittelmäßig.
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