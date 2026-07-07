Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden

Der 65-Jährige war der Betreiber des Wiener Szenelokals im ersten Bezirk, besaß zudem ein weiteres Lokal am Praterstern und ein nach seinen beiden Kindern benanntes Restaurant, welches er mit seiner damaligen Frau eröffnet hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei der möglichen Tatwaffe handelt es sich laut „Krone“-Informationen um ein Jagdgewehr. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar.