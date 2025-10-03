Darum sollten Sie auf Abkürzungen verzichten

E-Mail, Teams, WhatsApp und gelegentlich vielleicht noch eine SMS – kommuniziert wird heute im Privaten, wie auch Beruflichen, vornehmlich digital. Die Sprache bzw. (beziehungsweise) Schrift hat sich dadurch verändert und zahlreiche Abkürzungen hervorgebracht, die vor allem in Chats dafür sorgen sollen, dass das Gespräch nicht ins Stocken gerät. Kurzum: Abkürzungen sparen Zeit – doch welchen Eindruck hinterlassen sie beim Gesprächspartner?