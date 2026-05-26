Angst vor „Job-Apokalypse“ durch KI unbegründet

„Ich hatte einen stärkeren Abbau von Stellen für Berufseinsteiger und im Bürobereich erwartet, als dies tatsächlich der Fall ist. Ich bin froh, dass ich mich in diesem Punkt geirrt habe.“ KI spiele bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen zwar eine immer größere Rolle, fügte Altman hinzu. Die menschliche Komponente könne jedoch nicht vollständig ersetzt werden.