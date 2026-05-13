Honor 600 (Pro): Wie gut ist das „China-iPhone“?

Nicht nur das Design der neuen Honor-Smartphones erinnert an Apple, sondern auch die Produktpolitik: Neben einem einfacheren Modell mit Doppelkamera und Mittelklasse-Prozessor um 650 Euro gibt es auch ein deutlich teureres Pro-Luxusmodell mit zusätzlicher Zoomkamera, mehr Rechenleistung und einigen anderen zusätzlichen Extras. Welches der beiden Android-Handys der bessere Deal ist, erfahren Sie im ausführlichen Test.