Honor 600 (Pro): Wie gut ist das „China-iPhone“?

Die chinesische Smartphone-Marke Honor, die früher zum Huawei-Konzern gehörte und mittlerweile eigenständig agiert, buhlt in Österreich mit zwei neuen Smartphones der Oberklasse um Kundschaft: dem Honor 600 und dem noch etwas üppiger ausgestatteten Honor 600 Pro. Das Design erinnert auffallend an einen populären Rivalen aus den USA – die Leistung auch?
Nicht nur das Design der neuen Honor-Smartphones erinnert an Apple, sondern auch die Produktpolitik: Neben einem einfacheren Modell mit Doppelkamera und Mittelklasse-Prozessor um 650 Euro gibt es auch ein deutlich teureres Pro-Luxusmodell mit zusätzlicher Zoomkamera, mehr Rechenleistung und einigen anderen zusätzlichen Extras. Welches der beiden Android-Handys der bessere Deal ist, erfahren Sie im ausführlichen Test.
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