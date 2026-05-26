König Frederik: Erst Jubel, dann Besuch im Spital

Am Dienstag ist König Frederik von Dänemark 58 Jahre alt geworden. Ein Geburtstag zwischen Jubel und Sorgen. Denn nach dem offiziellen Auftritt am Balkon eilte das Geburtstagskind ins Spital zu seiner Mutter, der ehemaligen Königin Margrethe.
Es ist ein Geburtstag der gemischten Gefühle: Denn ausgerechnet vor dem Ehrentag von König Frederik wurde seine Mutter, Altkönigin Margrethe, erneut ins Spital eingeliefert.
Mehrere Tage im Spital
Die 86-Jährige muss nach einem früheren Sturz behandelt werden. Eine CT-Untersuchung habe eine größere Einblutung im Hüftbereich gezeigt, teilte der Palast am Montag mit. Es gehe der ehemaligen Königin den Umständen entsprechend gut, teilte der Palast mit. Es wird mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt gerechnet.
Am Dienstag herrschte bei den dänischen Royals jedenfalls vorerst „Business as usual“. Neben offiziellen Glückwünschen via Instagram ließ sich König Frederik zu Mittag von den Dänen feiern.
„Hurra“-Rufe für royales Geburtstagskind
Beim offiziellen Termin am Balkon von Schloss Amalienborg lächelte und winkte das Geburtstagskind gemeinsam mit Ehefrau Königin Mary sowie den Zwillingen Vincent und Josephine der Menge zu und zeigte sich gut gelaunt, wie ein Video auf Instagram bewies.
Doch nach den Feierlichkeiten zu seinem Geburtstag, an dem normalerweise auch Margrethe teilnimmt, eilte König Frederik laut der dänischen Zeitung „Se og Hør“ ins Righospitalet zu seiner Mutter. Das deutete Frederik auch selbst am Vortag an, als er bei der Sportveranstaltung Royal Run auf den Gesundheitszustand seiner Mutter angesprochen wurde.
Bereits am Montag soll der Monarch zu Besuch im Spital gewesen sein, heißt es. Ob seine Familie an einem der Tage im Spital mit dabei war, ist bislang nicht bekannt.
Schon Mitte Mai im Spital
Für Margrethe ist es bereits der zweite Krankenhausaufenthalt in nur wenigen Wochen. Erst Mitte Mai war die 86-Jährige mit einer sogenannten Angina pectoris – Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen – ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen.
Mitte April hatte Margrethe ihren 86. Geburtstag gefeiert. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.
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