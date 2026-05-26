König Frederik: Erst Jubel, dann Besuch im Spital

Schon Mitte Mai im Spital

Für Margrethe ist es bereits der zweite Krankenhausaufenthalt in nur wenigen Wochen. Erst Mitte Mai war die 86-Jährige mit einer sogenannten Angina pectoris – Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen – ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen.