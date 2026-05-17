KI-Haustier soll bessere Menschen aus uns machen

Er ist flauschig, erinnert an eine Mischung aus Bär und Wiesel, blickt sein Herrl aus großen Augen an und kuschelt mit Kindern. Doch er hat kein Herz: In den USA hat das Robotikunternehmen Familiar Machines & Magic, hinter dem niemand geringerer als der Gründer des Haushaltsroboter-Pioniers iRobot steckt, das wohl erste KI-Haustier enthüllt. Krone+ verrät, wie Colin Angle uns mit der niedlichen Maschine zu besseren Menschen machen will.