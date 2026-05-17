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iRobot-Gründer am Werk

KI-Haustier soll bessere Menschen aus uns machen

Digital
17.05.2026 14:05
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Er ist flauschig, erinnert an eine Mischung aus Bär und Wiesel, blickt sein Herrl aus großen Augen an und kuschelt mit Kindern. Doch er hat kein Herz: In den USA hat das Robotikunternehmen Familiar Machines & Magic, hinter dem niemand geringerer als der Gründer des Haushaltsroboter-Pioniers iRobot steckt, das wohl erste KI-Haustier enthüllt. Krone+ verrät, wie Colin Angle uns mit der niedlichen Maschine zu besseren Menschen machen will.

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Zwei Jahre ist es her, dass Angle als CEO des vor allem für seine „Roombas“ bekannten Haushaltsroboterherstellers iRobot zurücktrat. Das Unternehmen meldete wenig später, nach einer gescheiterten Übernahme durch Amazon, Insolvenz an und gehört heute chinesischen Investoren. Angle hatte zu diesem Zeitpunkt aber längst ein neues geheimnisvolles Unternehmen für „physische KI“ gegründet: Familiar Machines & Magic (FM&M) lockte rasch hochkarätige Robo-Ingenieure und KI-Wissenschaftler an. Nun zeigte die Firma ihr unerwartetes erstes Produkt.

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