So weitet sich Ukraine-Krieg in das Mittelmeer aus

Der Motor lief noch, als es von Fischern in einer Grotte unweit der Insel Lefkada entdeckt wurde: In griechischen Gewässern wurde ein Kamikaze-Drohnenboot entdeckt, dessen Ursprung Militärexperten in der Ukraine vermuten. Das wirft Fragen auf. Wie gelangte die ukrainische Kriegswaffe vom Typ Magura-5 in EU-Gewässer im Mittelmeer? Und wozu diente sie? Krone+ auf den Spuren einer verirrten Hightech-Waffe.
Ob sich das Brüderpaar Dimitris und Panagiotis Zogos der Gefahr bewusst war, als es seinen Fund mit dem Fischkutter in den Hafen schleppte und dort, mit laufenden Maschinen, vertäute? Das mysteriöse Drohnenboot in den Gewässern vor der griechischen Urlaubsinsel ist Top-Thema in Hellas – und während es über die Gefahr, die von der Seedrohne ausging, unterschiedliche Angaben gibt, wird intensiv über den Zweck ihrer weiten Reise spekuliert. Welches Ziel hätte die Drohne treffen sollen? Von wo kam sie? Warum geriet sie offensichtlich vom Kurs ab? Eine Spurensuche.
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