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Foto wird zu Minigame!

„Pictonico“: Das ist Nintendos neues Handyspiel

Digital
20.05.2026 14:35
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der japanische Gaming-Traditionskonzern Nintendo wagt einen neuen Anlauf mit einem Smartphone-Game: Am 28. Mai erscheint mit „Pictonico“ ein unkonventionelles Spiel, in dem aus Fotos Minigames gemacht werden. Wie das funktionieren soll, sehen Sie oben im Trailer.

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Das Konzept von „Pictonico“ basiert auf der Verwendung vorhandener oder neu aufgenommener Fotos auf dem Smartphone der Spieler. Die Bilder werden automatisch in verschiedene Spielszenarien eingebunden.

Zu den gebotenen Minigames gehören unter anderem Zombie-Angriffe, Kostümwechsel oder Jahrmarkt-Herausforderungen, in denen die Personen auf den Fotos die Hauptrolle übernehmen. Die Resultate der Minispiele lassen sich als Bilder oder Videos auf dem Endgerät abspeichern und teilen.

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Geschäftsmodell und Umfang
Die App nutzt ein „Free-to-Play“-Modell. Ein Grundstock an Minispielen kann kostenlos genutzt werden. Um Zugriff auf den vollen Umfang von insgesamt bis zu 80 Minispielen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu erhalten, ist aber der Erwerb kostenpflichtiger Erweiterungen erforderlich.

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