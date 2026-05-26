EU-Verfahren gegen Google: Rekordstrafe droht!

Gespräche über Einhaltung der Vorschriften

Die EU-Kommission erklärte auf Anfrage zu dem Bericht, lediglich eine Strafe zu verhängen löse nicht das Problem für Unternehmen und Bürger. Deswegen würden Gespräche mit Google über eine Einhaltung der Vorschriften geführt. Die Kommission nehme die Durchsetzung des DMA sehr ernst und werde nicht zögern, so bald wie möglich die nächsten Schritte einzuleiten.