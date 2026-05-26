SPÖ-Ministerin setzt Sozialpartnern nun eine Frist

Umsetzung auch ohne Einigung möglich

Am Dienstag hat jedenfalls ein weiterer Termin stattgefunden. Das Gipfelgespräch sei zwar konstruktiv verlaufen und man habe sich gemeinsam das Ziel für ein abgestimmtes Ergebnis in der kommenden Woche gesetzt, die zuständige SPÖ-Ministerin setzt den Sozialpartnern aber gleichzeitig eine Frist: „Österreich muss die Entgelttransparenzrichtlinie umsetzen. Deshalb werde ich den Gesetzesentwurf vor Ablauf der Umsetzungsfrist in die politische Koordinierung schicken“, so Arbeitsministerin Korinna Schumann, die dies auch ohne Zustimmung von Wirtschafts-, Arbeiterkammer und Gewerkschaft tun werde. Man sei aber weiterhin um eine Einigung bemüht: „Wir begrüßen daher weitere Gespräche zwischen den Sozialpartnern, in denen unsere inhaltlichen Kritikpunkte ausgeräumt werden können“, betont die Wirtschaftskammer.