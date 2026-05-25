87 Tage Isolation: Iran hebt Internet-Sperre auf

Alltag nur unter Einschränkungen

Die Einschränkungen hatten in den vergangenen Wochen immer wieder für Kritik gesorgt, da sie sowohl den privaten Austausch als auch den Zugang zu internationalen Informationen massiv erschwerten. Mit der nun angekündigten Öffnung stellt sich die Frage, wie umfassend und wie schnell der Zugang tatsächlich wiederhergestellt wird.