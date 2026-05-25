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87 Tage Isolation: Iran hebt Internet-Sperre auf

Außenpolitik
25.05.2026 20:07
Während viele Iraner durch den Eingriff der USA auf eine nachhaltige Verbesserung ihrer Lage ...
Während viele Iraner durch den Eingriff der USA auf eine nachhaltige Verbesserung ihrer Lage gehofft hatten, scheint das Regime gestärkt aus dem Konflikt hervorzugehen.(Bild: AFP/ATTA KENARE)
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Von krone.at

Der Druck war offenbar zu groß geworden: Nach fast drei Monaten weitgehender digitaler Abschottung hat der iranische Präsident nun die Wiederherstellung des internationalen Internetzugangs angeordnet. Damit könnte sich für Millionen Menschen im Land eine der weitreichendsten Informationssperren der vergangenen Monate zumindest teilweise lockern.

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Wie staatliche Medien berichten, hat der iranische Präsident Masoud Pezeshkian das Kommunikationsministerium angewiesen, den Zugang zum internationalen Internet wiederherzustellen. Eine offizielle Begründung für den Schritt wurde zunächst nicht genannt.

Nach Angaben der Beobachtungsorganisation NetBlocks waren große Teile der iranischen Bevölkerung seit rund 87 Tagen vom globalen Netz abgeschnitten. Lediglich ein kleiner Teil der Nutzerinnen und Nutzer konnte die staatlichen Sperren demnach über teils teure VPN-Dienste umgehen.

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Alltag nur unter Einschränkungen
Die Einschränkungen hatten in den vergangenen Wochen immer wieder für Kritik gesorgt, da sie sowohl den privaten Austausch als auch den Zugang zu internationalen Informationen massiv erschwerten. Mit der nun angekündigten Öffnung stellt sich die Frage, wie umfassend und wie schnell der Zugang tatsächlich wiederhergestellt wird.

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