Dem verunsicherten Kind wurde ein starres Rückenkorsett verordnet, das es täglich 23 Stunden tragen sollte. Lediglich eine Stunde blieb für Körperpflege und Physiotherapie. Die Skoliose selbst verursachte damals zwar kaum Beschwerden, doch das Korsett wurde zum deutlichen körperlichen und seelischen Problem.