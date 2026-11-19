Hartberg-Stürmer Marco Hoffmann ist derzeit in aller Munde. Der 23-Jährige führt aktuell mit zehn Toren die Torschützenliste der Bundesliga an. Markus Karner, Trainer der Amateure, entdeckte das Juwel einst im burgenländischen Unterhaus und lotste ihn zu Hartberg – was sich als goldrichtige Entscheidung erweisen sollte. Jetzt klopfen große Klubs an.