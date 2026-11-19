Zwei weitere Kenianer gesperrt

Außer Jepchirchir sperrte die AIU noch zwei weitere Athleten aus Kenia. Veronica Loleo, die in diesem Jahr bei den Straßenlauf-Weltmeisterschaften in Kopenhagen im Halbmarathon den zweiten Platz belegt hatte, wurde ebenfalls wegen EPO-Dopings für drei Jahre gesperrt. Die 28-Jährige behauptete, im Zeitraum vor den Dopingproben eine Injektion erhalten zu haben, um eine Verletzung und die damit verbundenen Schmerzen zu behandeln. Inzwischen aber akzeptierte sie die Disqualifikation aller ihrer Wettkampfergebnisse seit dem 6. September. Ihre Silbermedaille von der Straßenlauf-WM verliert sie damit wieder.