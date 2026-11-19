Der Zeitung sei vor dem Schockfund die Information über soziale Medien zugetragen worden, dass der Polizei der Aufenthaltsort der Frau bekannt sei, sie wolle nicht gefunden werden. Die Vermisstenanzeige solle nicht mehr geteilt werden. Verbreitet wurde auch die Behauptung, ihr Ehemann habe sie mit zwei Frauen in einem roten Auto wegfahren sehen. Bestätigt sind diese Angaben nicht.