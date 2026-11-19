Nach dem Verschwinden einer Frau aus dem Vorarlberger Satteins hat die Polizei am Donnerstag den Fund einer weiblichen Leiche sowie die Festnahme einer tatverdächtigen Person bestätigt.
Laut einem Bericht der Vorarlberger Nachrichten“ (VN) war die Frau aus Satteins seit dem 13. Oktober als vermisst gemeldet. Die Organisation „Österreich findet euch“ veröffentlichte eine Suchanzeige (siehe Foto unten).
Der Zeitung sei vor dem Schockfund die Information über soziale Medien zugetragen worden, dass der Polizei der Aufenthaltsort der Frau bekannt sei, sie wolle nicht gefunden werden. Die Vermisstenanzeige solle nicht mehr geteilt werden. Verbreitet wurde auch die Behauptung, ihr Ehemann habe sie mit zwei Frauen in einem roten Auto wegfahren sehen. Bestätigt sind diese Angaben nicht.
Durchsuchung am Wohnhaus und Festnahme
Demnach kam es bei dem Wohnhaus der Abgängigen am Mittwochabend zu einer Durchsuchung durch die Polizei, dabei soll die Frau im Garten gefunden worden sein. Die Tote sei dort vergraben gewesen.
Die Landespolizeidirektion Vorarlberg bestätigte auf Anfrage lediglich den Fund einer weiblichen Leiche. Auch eine tatverdächtige Person wurde festgenommen. Um wen es sich handelt, gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt.
Obduktion läuft
In welchem Verhältnis die Frau und der Verdächtige zueinander stehen, wollte die Polizei vorerst nicht bekanntgeben. Die Todesursache ist noch unbekannt. Die Leiche der Frau werde gerichtsmedizinisch obduziert. Man ermittle „in alle Richtungen“, hieß es.
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