Rodriguez draußen

Der Österreich Rusty-Jake Rodriguez hatte den Aufstieg ins Achtelfinale übrigens hauchdünn verpasst. In seinem ersten Gruppenspiel hatte er am Samstag noch für eine Überrascht gesorgt. Er schlug Ross Smith, die Nummer sechs der Weltrangliste, mit 5:3. Am Dienstag verlor er jedoch gegen den Deutschen Gabriel Clemens mit 3:5. Rodriguez hätte vier Legs für den Aufstieg gebraucht.