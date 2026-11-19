Was passiert, wenn in ganz Europa plötzlich der Strom ausfällt? Die Fernsehserie „Alles finster“ zeichnet ein beklemmendes Szenario und zeigt am Beispiel eines fiktiven österreichischen Dorfes, wie sich das Leben ohne Strom von einer Minute auf die andere verändert. Doch selbst inmitten von Chaos, Unsicherheit und Dunkelheit gibt es Hoffnung. Eine Burgenländerin bringt mit einem Lied Licht ins Dunkel und schenkt den Menschen Mut.
Mit einer Gesamtreichweite von 1,9 Millionen Sehern und durchschnittlich 557.000 Zuschauern pro Folge entwickelte sich die erste Staffel der ORF-Blackout-Serie „Alles finster“ vor drei Jahren zu einem echten Publikumserfolg. Die zweite Staffel, die noch bis 23. November läuft, bleibt zwar mit 182.000 bis 318.000 Zuschauern und Einschaltquoten von acht bis 14 Prozent deutlich hinter den Erwartungen des prominent besetzten Casts rund um Martina Ebm, Hilde Dalik, Miriam Fussenegger, Michael Edlinger, Tambet Tuisk, Julia Edtmeier und Jakob Seeböck zurück. Doch für Daniela Flickentanz (39) aus Weppersdorf erweist sich die TV-Produktion über einen fiktiven europaweiten Stromausfall als überraschender Karriere-Booster.
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