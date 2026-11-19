Mit einer Gesamtreichweite von 1,9 Millionen Sehern und durchschnittlich 557.000 Zuschauern pro Folge entwickelte sich die erste Staffel der ORF-Blackout-Serie „Alles finster“ vor drei Jahren zu einem echten Publikumserfolg. Die zweite Staffel, die noch bis 23. November läuft, bleibt zwar mit 182.000 bis 318.000 Zuschauern und Einschaltquoten von acht bis 14 Prozent deutlich hinter den Erwartungen des prominent besetzten Casts rund um Martina Ebm, Hilde Dalik, Miriam Fussenegger, Michael Edlinger, Tambet Tuisk, Julia Edtmeier und Jakob Seeböck zurück. Doch für Daniela Flickentanz (39) aus Weppersdorf erweist sich die TV-Produktion über einen fiktiven europaweiten Stromausfall als überraschender Karriere-Booster.