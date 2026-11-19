Während unser „Vorturner der Nation“ sich von einer kleinen Fuß-OP erholt (siehe Videobotschaft oben), geht es für die Turngemeinde nahtlos weiter. Philipp hat natürlich mit aufgezeichneten Sendungen vorgesorgt!

Donnerstag ist Sesseltag! Philipp zeigt Übungen, die alle im Sitzen funktionieren, aber großteils auch stehend durchgeführt werden können. Somit ist für alle etwas dabei! Kein kompliziertes Training, keine besonderen Voraussetzungen – einfach mitmachen und Freude an Bewegung haben!