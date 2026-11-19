Mittwochfrüh war im Chefbüro des Salzburger Flughafens noch alles auf Warteposition. Die Eigentümer (75 Prozent gehören dem Land, der Rest der Stadt) hätten über alles Weitere zu entscheiden. Noch am Vormittag bestätigte dann die amtierende Flughafenchefin Bettina Ganghofer in einem Telefonat mit Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), weiter zur Verfügung stehen zu wollen.