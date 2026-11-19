Große Ehre für Victoria Swarovski! Die Moderatorin durfte sich bei den „Glamour Women of the Year“-Awards in Bulgarien über die Auszeichnung „International Talent Award“ freuen. Und für diesen außergewöhnlichen Abend hatte sich die 33-Jährige natürlich ein besonders heißes Outfit ausgesucht.
Auf Instagram teilte Swarovski jetzt Eindrücke von der Preisverleihung in Sofia und posierte unter anderem mit ihrer Trophäe. Die wurde der Moderatorin für ihre Erfolge in Entertainment, Mode und Beauty verliehen.
Nach ESC international ausgezeichnet
Für Swarovski in mehrerer Hinsicht eine große Ehre: Die Moderatorin führte heuer nämlich durch den Song Contest in Wien, der im kommenden Jahr in Bulgarien stattfinden wird.
Auf Instagram posierte Victoria Swarovski mit ihrem Preis und zeigt ihren tollen Award-Look:
Außerdem hat sie zu den „Glamour Women of the Year“ eine ganz besondere Verbindung, moderierte die Gala in Deutschland bereits 2023 und 2024. In diesem Jahr zählte sie nun selbst zu den Preisträgerinnen.
Jahr voller „unglaublicher Erlebnisse“
„Ich freue mich riesig, den ,Glamour Women of the Year‘-Award erhalten zu haben!“, jubelte Swarovski auf Instagram. Und dankte ihrer Familie und ihrem Team, ohne das „nichts von dem möglich wäre“.
Außerdem freute sich Swarovski: „Dieses Jahr hat mir so viele unglaubliche Erlebnisse geschenkt, und ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen anzunehmen und Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen.“
Hammer-Kurven im Lederkleid
Ihren Preis holte sich Swarovski übrigens in einem echten Hammer-Kleid ab: Für die Gala in Sofia war die 33-Jährige nämlich in ein schwarzes bodenlanges Lederkleid im Mermaid-Stil geschlüpft, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Dazu kombinierte sie auffälligen Goldschmuck.
Victoria Swarovski bewies heuer im Mai, dass sie auch vor einem Millionen-Publikum strahlen kann: Neben Michael Ostrowski führte sie durch den Song Contest in Wien und überraschte unter anderem auch mit ihrem Gesangs- und Entertainment-Talent. Darüber hinaus ist die 33-Jährige auch als Designerin und mit ihrer eigenen Beauty-Linie erfolgreich.
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