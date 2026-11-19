Victoria Swarovski bewies heuer im Mai, dass sie auch vor einem Millionen-Publikum strahlen kann: Neben Michael Ostrowski führte sie durch den Song Contest in Wien und überraschte unter anderem auch mit ihrem Gesangs- und Entertainment-Talent. Darüber hinaus ist die 33-Jährige auch als Designerin und mit ihrer eigenen Beauty-Linie erfolgreich.