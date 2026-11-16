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Psyche und Verdauung

Stress im Kopf löst oftmals Chaos im Bauch aus

Mentale Stärke & Emotionale Balance
16.11.2026 06:30
Sorgen und ständiger Zeitdruck belasten auch die Verdauung.
Sorgen und ständiger Zeitdruck belasten auch die Verdauung.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Wie eng Psyche und Verdauung miteinander verbunden sind, merkt man daran, wie empfindlich das Verdauungssystem auf Stress reagiert. Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung sind mitunter die Folge. Lesen Sie, warum dann Entspannung und gezielte Ernährung so wichtig sind.

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Stress gehört für viele Menschen zum Alltag. Beruflicher Druck, private Belastungen, Zeitmangel oder emotionale Herausforderungen können nicht nur unsere Psyche, sondern auch den Körper beeinflussen. Gerade, was die Verdauung anbelangt!

Wenn man unter Stress steht, wird die Kommunikation zwischen Gehirn und Darm verändert. Der Körper schaltet in einen Alarmzustand. Auch das Mikrobiom im Darm wird dadurch negativ beeinflusst.

Helfen Sie dem gestressten Darm!
Atemübungen, Meditation, Yoga oder progressive Muskelentspannung können helfen, die Stressreaktion des Körpers zu regulieren. Schon wenige Minuten täglich leisten einen wertvollen Beitrag.

Spaziergänge, Radfahren oder moderates Training unterstützen die Darmbewegung und können gleichzeitig Stress reduzieren. Besonders günstig sind regelmäßige Aktivitäten an der frischen Luft.

Darmbakterien sanft unterstützen
Abwechslungsreiche Ernährung mit Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten liefert wichtige Ballaststoffe, die den Darmbakterien als Nahrung dienen. Bei empfindlichem Darm sollten Ballaststoffe langsam gesteigert werden, da eine zu schnelle Erhöhung Beschwerden verursacht.

Naturjoghurt, Kefir, Sauerkraut oder andere fermentierte Lebensmittel stellen eine sinnvolle Ergänzung zu ausgewogener Ernährung dar.

Nicht nebenbei „schlingen“
Bewusstes Essen ist wichtig! Wer unter Stress schnell und nebenbei isst, nimmt weniger bewusst wahr, was und wie viel er isst. Regelmäßige Mahlzeiten, gründliches Kauen und ausreichend Zeit bei der Nahrungsaufnahme unterstützen die Verdauung.

Schlafmangel kann die Stressregulation beeinträchtigen und sich negativ auf die Darm-Hirn-Achse auswirken. Deshalb einen regelmäßigen Schlafrhythmus befolgen, um für ausreichend Erholung zu sorgen.

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