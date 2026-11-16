Stress im Kopf löst oftmals Chaos im Bauch aus

Helfen Sie dem gestressten Darm!

Atemübungen, Meditation, Yoga oder progressive Muskelentspannung können helfen, die Stressreaktion des Körpers zu regulieren. Schon wenige Minuten täglich leisten einen wertvollen Beitrag.

Spaziergänge, Radfahren oder moderates Training unterstützen die Darmbewegung und können gleichzeitig Stress reduzieren. Besonders günstig sind regelmäßige Aktivitäten an der frischen Luft.