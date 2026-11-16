Stress im Kopf löst oftmals Chaos im Bauch aus

Wie eng Psyche und Verdauung miteinander verbunden sind, merkt man daran, wie empfindlich das Verdauungssystem auf Stress reagiert. Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung sind mitunter die Folge. Lesen Sie, warum dann Entspannung und gezielte Ernährung so wichtig sind.
Stress gehört für viele Menschen zum Alltag. Beruflicher Druck, private Belastungen, Zeitmangel oder emotionale Herausforderungen können nicht nur unsere Psyche, sondern auch den Körper beeinflussen. Gerade, was die Verdauung anbelangt!
Wenn man unter Stress steht, wird die Kommunikation zwischen Gehirn und Darm verändert. Der Körper schaltet in einen Alarmzustand. Auch das Mikrobiom im Darm wird dadurch negativ beeinflusst.
Helfen Sie dem gestressten Darm!
Atemübungen, Meditation, Yoga oder progressive Muskelentspannung können helfen, die Stressreaktion des Körpers zu regulieren. Schon wenige Minuten täglich leisten einen wertvollen Beitrag.
Spaziergänge, Radfahren oder moderates Training unterstützen die Darmbewegung und können gleichzeitig Stress reduzieren. Besonders günstig sind regelmäßige Aktivitäten an der frischen Luft.
Darmbakterien sanft unterstützen
Abwechslungsreiche Ernährung mit Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten liefert wichtige Ballaststoffe, die den Darmbakterien als Nahrung dienen. Bei empfindlichem Darm sollten Ballaststoffe langsam gesteigert werden, da eine zu schnelle Erhöhung Beschwerden verursacht.
Naturjoghurt, Kefir, Sauerkraut oder andere fermentierte Lebensmittel stellen eine sinnvolle Ergänzung zu ausgewogener Ernährung dar.
Nicht nebenbei „schlingen“
Bewusstes Essen ist wichtig! Wer unter Stress schnell und nebenbei isst, nimmt weniger bewusst wahr, was und wie viel er isst. Regelmäßige Mahlzeiten, gründliches Kauen und ausreichend Zeit bei der Nahrungsaufnahme unterstützen die Verdauung.
Schlafmangel kann die Stressregulation beeinträchtigen und sich negativ auf die Darm-Hirn-Achse auswirken. Deshalb einen regelmäßigen Schlafrhythmus befolgen, um für ausreichend Erholung zu sorgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.