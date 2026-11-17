Auf Fotos im Netz ist zu sehen, dass der Brückenbogen der Straßenbrücke und ein Teil der Fahrbahn eingestürzt sind. Die russischen Besatzungsbehörden auf der Krim bestätigten lediglich einen erneuten Angriff auf die Brücke. Der Autoverkehr sei eingestellt. Auch Schiffe konnten vorübergehend die Straße von Kertsch, die von der Brücke überspannt wird, nicht passieren. Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, sagte, zwei Menschen seien bei dem Angriff auf die Krim getötet worden.