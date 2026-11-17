Treffer der Ukraine
4 Jahre Krieg: Putins Lieblingsbrücke eingestürzt
Ein ukrainischer Luftangriff hat die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim – ein Prestigeprojekt von Wladimir Putin – in der Nacht auf Dienstag teilweise zerstört. Offenbar landete das ukrainische Militär einen Treffer mit einem Marschflugkörper vom Typ „Flamingo“.
Auf Fotos im Netz ist zu sehen, dass der Brückenbogen der Straßenbrücke und ein Teil der Fahrbahn eingestürzt sind. Die russischen Besatzungsbehörden auf der Krim bestätigten lediglich einen erneuten Angriff auf die Brücke. Der Autoverkehr sei eingestellt. Auch Schiffe konnten vorübergehend die Straße von Kertsch, die von der Brücke überspannt wird, nicht passieren. Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, sagte, zwei Menschen seien bei dem Angriff auf die Krim getötet worden.
Video zeigt Anflug
Ukrainische Medien veröffentlichten ein Video, das offenbar die Bordkamera eines Marschflugkörpers aufgenommen hat. Laut dem renommierten Telegram-Kanal „Dnipro Osint“, der auf OSINT-Analysen spezialisiert ist, zeigt es einen FP-5 Marschflugkörper, bekannt als „Flamingo“ kurz vor dem Einschlag in die Brücke.
Denys, Shtilierman, Mitbegründer der Firma Firepoint, die den „Flamingo“ herstellt, teilte das Video auf X und widmete es zwei gefallenen Kameraden:
„In Echtzeit gesteuert“
„Die Rakete wurde wahrscheinlich in Echtzeit gesteuert. Ihr Aussehen entspricht den charakteristischen Merkmalen der FP-5 Flamingo“, so der Kanal. Durch den Treffer stürzte demnach ein 270 Meter langer Brückenbogen ein, auch auf dem parallel laufenden Eisenbahngleis wurden Schäden verzeichnet. Der „Flamingo“ ist eine Waffe aus ukrainischer Eigenproduktion und wurde schon mehrfach erfolgreich gegen russische Ziele eingesetzt. Zuletzt wurde im September eine Chemiefabrik in Wolgograd getroffen.
Zweiter Angriff diese Woche
Es war schon der zweite Luftangriff diese Woche. Die Ukraine hatte die für Russland strategisch wichtige Brücke schon in der Nacht auf Montag attackiert und Aufnahmen zufolge auch beschädigt. Parallel zur Straßenbrücke führt eine Eisenbahnbrücke vom russischen Festland auf die ukrainische Halbinsel, die Russland 2014 annektiert hat.
Auch die russische Hauptstadt war wieder Ziel ukrainischer Luftangriffe. Auf Moskau sind in der Nacht nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin etwa 800 Drohnen abgefeuert worden. Davon seien 321 in unmittelbarer Nähe der Stadt abgeschossen worden. Insgesamt meldete das russische Verteidigungsministerium, mehr als 1400 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben.
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