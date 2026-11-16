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Mordalarm in OÖ

Bruder erstochen, Schwägerin schwer verletzt

Oberösterreich
16.11.2026 08:25
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bluttat in Perg (Oberösterreich): Ein mehrfach vorbestrafter 35-Jähriger soll seinen um fünf Jahre jüngeren Bruder erstochen und dessen Ehefrau schwer verletzt haben. Die 31-Jährige hatte sich in letzter Sekunde vor dem Angreifer zu Nachbarn flüchten können.

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Der 35-Jähriger wird beschuldigt am Sonntag kurz nach 23 Uhr seinen 30-jährigen Bruder im gemeinsamen Haus in Perg mit einem Messer angegriffen, im Halsbereich schwer verletzt und getötet zu haben. Außerdem soll er auch seine 31-jährige Schwägerin mit einem Messer im Halsbereich schwer verletzt haben, als er versucht habe, sie zu töten.

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Opfer quer durchs Haus gejagt
Die 31-Jährige konnte nach dem Messerangriff – offenbar hat der Täter die Opfer quer durchs Haus gejagt – schwer verletzt in ein Nachbarhaus flüchten. Dort konnte durch Erste-Hilfe-Maßnahmen das Leben der Frau gerettet werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige wurde nach der Tat von seinem anderen Bruder, der ebenfalls im Haus leben soll, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Beschuldigte – er soll psychisch krank sein und es soll einen lang anhaltenden Familienstreit gegeben haben -- wurde festgenommen.

Der Tatort in Perg.
Der Tatort in Perg.(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)
Die Tatortermittler vor Ort.
Die Tatortermittler vor Ort.(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)

Polizei schon öfter vor Ort gewesen
Das Landeskriminalamt ermittelt, die Befragungen sind noch nicht abgeschlossen. Für die Beamten ist der Tatort jedenfalls kein unbekanntes Terrain: Die türkischstämmige Großfamilie ist amtsbekannt, es kam schon öfter zu wilden Streitigkeiten und Drohungen, die auch angezeigt wurden. Worum es immer genau ging, ist unbekannt, doch es sollen immer wieder psychische Probleme eine Rolle gespielt haben.

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