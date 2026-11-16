Bruder erstochen, Schwägerin schwer verletzt

Opfer quer durchs Haus gejagt

Die 31-Jährige konnte nach dem Messerangriff – offenbar hat der Täter die Opfer quer durchs Haus gejagt – schwer verletzt in ein Nachbarhaus flüchten. Dort konnte durch Erste-Hilfe-Maßnahmen das Leben der Frau gerettet werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige wurde nach der Tat von seinem anderen Bruder, der ebenfalls im Haus leben soll, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Beschuldigte – er soll psychisch krank sein und es soll einen lang anhaltenden Familienstreit gegeben haben -- wurde festgenommen.