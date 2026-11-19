In Südkorea haben mehr als 550.000 Schüler des Landes den wohl wichtigsten Test ihres Lebens absolviert: die Hochschulaufnahmeprüfung, im Koreanischen „Suneung“ genannt. Überschattet wird diese heuer allerdings von einem Schummel-Skandal: Am Sonntag hatte der Prüfungsbeste beim staatlichen Steuerberaterexamen gestanden, mit Miniaturkamera, KI und einem Smartphone betrogen zu haben.
Präsident Lee Jae Myung forderte daraufhin Null-Toleranz für Schummler. „Wir werden Betrugsversuche, die anderen ihre Chancen rauben und jenes Vertrauen untergraben, das unsere Gesellschaft aufgebaut hat, konsequent unterbinden“, schrieb Lee auf X. „Auch nach Ende der Prüfung werden wir Betrugsfällen bis zum Schluss nachgehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.“
Zu den Maßnahmen gehört, dass vor dem Test sämtliche Brillen der Prüflinge kontrolliert wurden, um versteckte Kameras aufzuspüren. Laut Bildungsministerium wurden die Knöpfe an den Kleidungsstücken der Schüler abgeklebt, um den Einsatz von Miniaturkameras zu verhindern.
Per Warnton überführt
Um sicherzustellen, dass keine Smartphones in die Testzentren mitgebracht wurden, verschickte die Regierung im Laufe des Tages zwei Notfall-SMS an praktisch alle Mobiltelefone des Landes, die auch dann einen lauten Signalton auslösen, wenn die Geräte stummgeschaltet sind. Auf diesem Wege wurden laut Yonhap 22 Prüflinge enttarnt, die ihre Handys mitgebracht hatten.
Wer beim Schummeln ertappt wird, soll nach Regierungsangaben für zehn Jahre von einer erneuten Prüfungsteilnahme ausgeschlossen werden. Hinweise auf Betrug werden mit umgerechnet knapp 70.000 Euro belohnt.
Schüler unter hoher Belastung
Während der fast neunstündigen Prüfung befindet sich Südkorea jedes Jahr im Ausnahmezustand. Die U-Bahn in Seoul hat ihre Züge aufgestockt, damit die Schüler rechtzeitig zum Examen kommen. Auch die Börse in der Hauptstadt hat ihren Handelsstart um eine Stunde verschoben, um den Morgenverkehr zu entzerren.
Der extreme Leistungsdruck im südkoreanischen Bildungssystem führt zwar dazu, dass die Schüler des Landes bei der Pisa-Studie regelmäßig Spitzenplätze belegen. Gleichzeitig sind auch die Schattenseiten des enormen Wettbewerbs offensichtlich: Laut Regierungsdaten haben südkoreanische Eltern im Vorjahr umgerechnet fast 19 Milliarden Euro für Nachhilfe und weitere Privatbildung ihrer Kinder ausgegeben.
Laut einer aktuellen Studie des staatlich finanzierten „National Youth Policy Institute“ schlafen über 27 Prozent aller Oberschüler im Schnitt weniger als fünf Stunden pro Nacht.
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