Per Warnton überführt

Um sicherzustellen, dass keine Smartphones in die Testzentren mitgebracht wurden, verschickte die Regierung im Laufe des Tages zwei Notfall-SMS an praktisch alle Mobiltelefone des Landes, die auch dann einen lauten Signalton auslösen, wenn die Geräte stummgeschaltet sind. Auf diesem Wege wurden laut Yonhap 22 Prüflinge enttarnt, die ihre Handys mitgebracht hatten.