Nun gibt’s wieder Unmut unter den etwa 20.000 Mitarbeitern, wenn auch öffentliche Proteste diesmal kein Thema sind. Das Land Steiermark hat die Weihnachtszuwendung für alle Bediensteten gestrichen – bisher erhielt jeder Gutscheine über 50 Euro. Jetzt gibt es Gutscheine nur noch für die Kinder der Beschäftigten (je 95 Euro für das erste und zweite Kind, je 115 Euro ab dem dritten). Diese Woche wurden den Bediensteten die Details mitgeteilt, was den Unmut noch einmal anfachte.