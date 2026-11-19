Die Bediensteten des Landes Steiermark und auch jene in den Landeskrankenhäusern erhalten heuer keine Weihnachtszuwendung – nur für die Kinder der Beschäftigten gibt es weiterhin Gutscheine. Das sorgt für eine Flut an Beschwerden, der Betriebsrat hat eine Klage eingebracht.
Dass der Betriebsrat der steirischen Spitalsgesellschaft Kages die Muskeln spielen lassen kann, bewies er vor fünf Jahren: Damals gab es eine Protestkundgebung am Gelände des Grazer Uni-Klinikums. 2023 beschloss dann die Landesregierung aufgrund der großen Personalnot ein umfangreiches und kostspieliges Gehaltspaket, dessen Folgen das Landesbudget nachhaltig belasten.
Nun gibt’s wieder Unmut unter den etwa 20.000 Mitarbeitern, wenn auch öffentliche Proteste diesmal kein Thema sind. Das Land Steiermark hat die Weihnachtszuwendung für alle Bediensteten gestrichen – bisher erhielt jeder Gutscheine über 50 Euro. Jetzt gibt es Gutscheine nur noch für die Kinder der Beschäftigten (je 95 Euro für das erste und zweite Kind, je 115 Euro ab dem dritten). Diese Woche wurden den Bediensteten die Details mitgeteilt, was den Unmut noch einmal anfachte.
„Eine Flut an Beschwerden“
„Es gab eine Flut an Beschwerden aus der Kollegenschaft“, heißt es vom Betriebsrat. Man hat bereits eine Klage wegen der Ungleichbehandlung von Kollegen mit Kindern und ohne beim Arbeits- und Sozialgericht eingebracht. Mit einem raschen Urteil ist aber nicht zu rechnen.
Gespannt auf diese Verhandlung blickt man auch bei den etwa 8000 direkten Landesbediensteten. Deren Personalvertretung wählt nicht den Rechtsweg. „Wir sind auch gar nicht klagslegitimiert“, erklärt der Vorsitzende Georg Pessler zur „Krone“. Möglich wäre es aber, dass einzelne Beschäftigte selbst eine Klage einreichen.
Beim Land rechnet man durch die neue Regelung übrigens mit Einsparungen von 1,4 Millionen Euro. Alleine bei der Kages geht es um eine Million Euro.
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