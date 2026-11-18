Es klingt paradox: Gerade, wenn es im Leben wenig Grund zur Sorge gibt, warten sie beinahe darauf, dass etwas Schlechtes passiert. Betroffene halten Ausschau nach möglichen Problemen, malen sich schlimme Szenarien aus und stehen sich damit selbst im Weg. Warum fällt es ihnen so schwer, unbeschwerte Momente einfach zu genießen, ohne schon ihr Ende zu fürchten?