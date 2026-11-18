Wenn im Leben alles rundläuft, sollte die Freude eigentlich groß sein. Doch viele Menschen können ihr Glück nicht unbeschwert genießen. Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl erklärt, was hinter der Angst vor dem Glücklichsein, der „Fear of Happiness“, steckt.
Es klingt paradox: Gerade, wenn es im Leben wenig Grund zur Sorge gibt, warten sie beinahe darauf, dass etwas Schlechtes passiert. Betroffene halten Ausschau nach möglichen Problemen, malen sich schlimme Szenarien aus und stehen sich damit selbst im Weg. Warum fällt es ihnen so schwer, unbeschwerte Momente einfach zu genießen, ohne schon ihr Ende zu fürchten?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.