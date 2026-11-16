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„Angespannte Situation“: Airpower 2027 abgesagt

Steiermark
16.11.2026 18:07
Die beliebte Flugschau des Bundesheeres ist für das kommende Jahr abgesagt worden (Archivbild).
Die beliebte Flugschau des Bundesheeres ist für das kommende Jahr abgesagt worden (Archivbild).(Bild: Sepp Pail)
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Von krone.at

Die Leistungsshow des Bundesheeres, die beliebte Airpower in der Steiermark, wird für 2027 abgesagt. Der Generalstab sei beauftragt worden, die Zukunft der Veranstaltung am Fliegerhorst Hinterstoisser zu prüfen, gab der Generalstab am Montagnachmittag bekannt.

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„Die aktuelle budgetäre, planerische und personelle Lage lässt die Durchführung der Airpower im Jahr 2027 nicht zu“, sagte Generalmajor Gerfried Promberger, Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte. Verfügbare Mittel und Ressourcen würden derzeit ausschließlich dort eingesetzt, wo sie die Einsatzbereitschaft unmittelbar stärkten, führte er weiter aus, „also in Ausrüstung, Ausbildung und operative Fähigkeiten“.

Die Entscheidung der Absage sei im Generalstab eingehend beraten worden, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bereits informiert. Auch die Partner Land Steiermark und Red Bull wurden laut dem Bundesheer schon in Kenntnis gesetzt, um „unnötige Zusatzkosten“ zu vermeiden und „frühzeitig Klarheit“ zu schaffen, auch für die Betriebe in der Region.

Zitat Icon

Die aktuelle budgetäre, planerische und personelle Lage lässt die Durchführung der Airpower im Jahr 2027 nicht zu.

Gerfried Promberger, Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte

Neuerliche Durchführung „Ziel“
„Unser Ziel bleibt die neuerliche Durchführung einer Airpower, die begeistert, und das so früh wie möglich“, sagte Promberger. In der derzeitigen Lage sei es entscheidend, „mit öffentlichen Mitteln besonders sorgfältig umzugehen und zugleich die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres“ zu sichern. Sobald die Rahmenbedingungen gesichert seien, werde ein neuer Termin bekannt gegeben, hieß es.

Wie berichtet, hatte es bereits zuvor Gerüchte um eine mögliche Absage der Flugschau in Zeltweg gegeben. Argumentiert worden war bereits im Sommer mit der angespannten Budgetlage und der kostspieligen Aufrüstung des Bundesheeres. Bis zum Herbst sollten alle Planungsgrundlagen am Tisch liegen, hatte das Verteidigungsministerium damals gesagt.

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Die größte Flugschau des Landes war 2024 zum letzten Mal durchgeführt worden. Seither wird der nächste Termin immer wieder nach hinten verschoben. „Nach einer Evaluierung der Kosten wurde die Entscheidung getroffen, die nächste Airpower 2027 zu organisieren (...)“, sagte Promberger beispielsweise im vergangenen Jahr. Daraus wird nichts mehr, wie seit dem heutigen Montag bekannt ist.

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