„Angespannte Situation“: Airpower 2027 abgesagt

Die größte Flugschau des Landes war 2024 zum letzten Mal durchgeführt worden. Seither wird der nächste Termin immer wieder nach hinten verschoben. „Nach einer Evaluierung der Kosten wurde die Entscheidung getroffen, die nächste Airpower 2027 zu organisieren (...)“, sagte Promberger beispielsweise im vergangenen Jahr. Daraus wird nichts mehr, wie seit dem heutigen Montag bekannt ist.